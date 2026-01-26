Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде января снизилась до 14,88%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде января 2026 года снизилось до 14,88% с 15,10% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным со второй декады апреля 2024 года, когда она составляла 14,83%.

Средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 6 месяцев до года во второй декаде января опустилась ниже уровня 14% впервые более чем за два года - с первой декады декабря 2023 года (тогда она составляла 13,69%).

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.