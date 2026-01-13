Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в конце декабря снизилась до 15,28%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в третьей декаде декабря 2025 года снизилось до 15,28% с 15,38% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Снижение этого индикативного показателя зафиксировано вторую декаду подряд после роста в предшествующие три декады с первой декады ноября по первую декаду декабря, прервавшего его последовательное снижение начиная с первой декады января 2025 года.

Уменьшение средней максимальной ставки за две последних декады декабря составило 0,35 процентного пункта (п.п.), оно превзошло ее рост за три предыдущих декады (на 0,31 п.п.), уровень ставки стал минимальным за 19 месяцев, с третьей декады мая 2024 года, когда она составляла 15,16%. За 2025 год ставка снизилась на 6,41 п.п. - с 21,69% в третьей декаде декабря 2024 года.

За год средние максимальные ставки самых коротких вкладов (на сроки до 90 дней) опустились на 5,14 п.п., самых долгосрочных (свыше года) - на 7,64 п.п. В результате в конце 2025 года средние максимальные ставки всех категорий срочности, не превышающих год, оказались в диапазоне 14,2-14,94%.

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.