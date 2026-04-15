Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти на Урале в первом квартале 2026 года сократилась преимущественно из-за трудностей с экспортом, уменьшились объемы буровых работ, говорится в апрельском докладе Банка России о региональной экономике, составленном по итогам регулярного опроса предприятий.

Предприятия нефтегазового сектора отметили улучшение конъюнктуры в результате роста мировых цен, снижения дисконтов и сокращения объема уже отгруженной на танкеры, но нереализованной нефти.

"В то же время перспективы увеличения физических объемов экспорта остаются слабыми из-за внепланового ремонта инфраструктуры и других логистических проблем. В этих условиях ожидания нефтедобывающих предприятий по производству и спросу остаются позитивными, однако свои производственные планы они пока не корректируют", - говорится в докладе.

Как показал опрос, добыча природного газа на Урале увеличилась, дальнейший ее рост предприятия связывают с наращиванием внутреннего потребления.

"В перерабатывающем сегменте существенное количество мощностей в марте - мае традиционно выводится на плановое техобслуживание. Для стабилизации цен на внутреннем рынке, с апреля ограничения на экспорт топлива были распространены и на производителей. При этом, из-за внеплановых ремонтов в других частях страны, уральские заводы работали в последнее время в режиме повышенной загрузки. С учетом всех этих факторов, по оценкам предприятий, даже если выпуск топлива на Урале в весенние месяцы не изменится, его отгрузка для нужд внутреннего рынка может вырасти", - отмечается в обзоре.

Производство нефтепродуктов в Сибири в годовом сопоставлении умеренно росло в январе-феврале. "Крупные сибирские НПЗ, входящие в вертикально-интегрированные холдинги, наращивали объемы и глубину нефтепереработки на новых и модернизированных мощностях. Внутренний спрос на продукцию этих НПЗ стабильно высокий, а временное снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов для производителей (с 31 января по 1 апреля 2026 года) расширило возможности для внешних поставок", - сообщается в документе.

"В свою очередь крупный независимый производитель нефтепродуктов сообщил о снижении спроса на свою продукцию со стороны якорных потребителей - угледобывающих, металлургических и строительных компаний Сибири. Сейчас эти отрасли снижают спрос, а сроки оплаты с их стороны выросли. Реализация нефтепродуктов на территории несибирских регионов или на экспорт значительно сокращает рентабельность поставок за счет дорогой логистики. В результате производство нефтепродуктов на мощностях компании снизилось", - говорится в докладе.

Грузооборот дальневосточных портов в феврале вырос за счет увеличения перевалки нефти и нефтепродуктов, угля и контейнерных грузов. Поставки нефти оставались высокими благодаря стабильному спросу со стороны стран Азии. Перевалка нефтепродуктов немного выросла, в том числе за счет отмены ограничений на экспорт для производителей.

