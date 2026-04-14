МЭА сообщило о росте доходов РФ от нефтеэкспорта в марте вдвое, до $19 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте резко выросли и составили $19,04 млрд, что на $9,7 млрд больше, чем в феврале, и на $4,76 млрд больше, чем годом ранее, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Экспорт нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце составил 7,13 млн баррелей в сутки (б/с), что на 320 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, но на 300 тыс. б/с ниже уровня марта 2025-го.

По подсчетам аналитиков организации, на фоне ближневосточного конфликта стоимость российской нефти в прошлом месяце увеличилась на $32,7 - до $78,38 за баррель. Ее экспорт в марте оценили в 4,62 млн б/с (на 270 тыс. б/с больше, чем в феврале, но на 170 тыс. б/с меньше, чем в марте-2025), а суммарный доход от ее поставок - в $11,45 млрд, что на $5,41 млрд больше, чем в феврале, и на $2,25 больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Основной объем экспорта нефти пришелся на Индию - 2 млн б/с, что на 930 тыс. б/с больше, чем в феврале. МЭА отмечает, что в марте российскую нефть перерабатывали 12 индийских НПЗ по сравнению с семью в феврале. Вторым крупнейшим импортером российской нефти в марте стал Китай - 1,8 млн б/с.

Экспорт нефтепродуктов составил 2,51 млн б/с, что на 50 тыс. б/с больше, чем в феврале, но на 130 тыс. б/с меньше, чем в марте-2025. Доходы РФ от поставок нефтепродуктов за рубеж составили $7,59 млрд, что на $3,88 млрд больше, чем в феврале, и на $2,51 млрд больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.