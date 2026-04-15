В Кремле отмежевались от конфликта Ирана и США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном не имеет отношения к России, заявил India Today пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не участвуем в этой войне, это не наша война", - ответил он на вопрос, оказывала ли Москва военную помощь Ирану.

Песков подчеркнул, что Москва не собирается навязывать сторонам свою помощь в решении конфликта. "Но мы готовы делать то, что потребуется для того, чтобы в регионе были мир, стабильность, предсказуемость", - добавил он.

"Мы надеемся, что переговорный процесс возобновится, и что удастся прийти к соглашению", - сказал также Песков, отметив, что такое развитие событий было бы выгодно всему ближневосточному региону, а также мировой экономике.