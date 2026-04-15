Бессент связал цены на бензин в США с развитием ситуации с Ираном

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент оптимистично настроен относительно ситуации с ценами на бензин в Штатах, которую он увязал с тем, как пройдут переговоры Вашингтона и Тегерана.

"Все будет зависеть от того, как будут идти переговоры", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Я оптимистично настроен, - отметил министр. - Мы будем следить за американскими АЗС, они подняли цены очень быстро, (...) но мы надеемся, что они их снизят так же быстро, как цены на нефть".