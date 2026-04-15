CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) США проверит серию подозрительно точно рассчитанных по времени сделок на нефтяном рынке, совершенных в преддверии резких разворотов политики президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Регулятор проверит сделки с фьючерсами на нефть, совершенные на платформах CME Group Inc. и Intercontinental Exchange Inc., и уже запросил у бирж соответствующую информацию, отмечают источники. В том числе запрошены данные, которые позволяют установить участников, стоящих за сделками.

CFTC изучает по крайней мере два эпизода примерно за двухнедельный период, когда объемы торгов фьючерсами на нефть резко возрастали незадолго до важных объявлений Трампа. Эти случаи вызвали опасения, что важная публичная информация, связанная с изменением позиции президента США, может использоваться неправомерно, отмечает Bloomberg.

Так, 23 марта инвесторы продали фьючерсы на нефть на $500 млн всего за 15 минут до объявления Трампом о намерении отложить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. Это заявление спровоцировало падение цен на нефть на 15%.

Похожая ситуация была зафиксирована 7 апреля, когда инвесторы разместили заявки на продажу нефтяных контрактов на общую сумму порядка $950 млн за несколько часов до объявления США о временном перемирии с Ираном, в результате которого нефть также обвалилась на 15%.