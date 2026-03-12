Поиск

Республиканцы предупреждают Трампа о проблемах на выборах в ноябре из-за экономики

Они опасаются поражения партии из-за введенных Трампом пошлин на импорт и из-за последствий войны с Ираном

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сенаторы от Республиканской партии все чаще предупреждают президента США Дональда Трампа, что некоторые его действия пагубно сказываются на экономике и могут привести к поражению республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года, пишет The Hill.

Операция Израиля и США против Ирана

Сенаторы имеют в виду экономические трудности, связанные с пошлинами на импорт, которые вводит администрация Трампа, а также перебои с поставками нефти в мире.

Сенатор-республиканец сказал изданию на условиях анонимности, что в последние месяцы его коллеги-республиканцы не скрывают опасений в связи с тем, что избиратели недовольны экономикой. Кроме того, по словам сенатора, теперь к этой проблеме прибавились и опасения того, что военная операция США и Израиля против Ирана усугубит экономические проблемы американцев.

По словам собеседника The Hill, для сенаторов стали сюрпризом как большой масштаб военной операции, так и сформулированные Белым домом крайне амбициозные цели в Иране.

Он добавил, что в создавшихся обстоятельствах электорат демократов более мотивирован. "Демократы очень мотивированные, они сейчас активно участвуют в выборах. Республиканский электорат гораздо менее мотивирован, и нам предстоит проделать много работы", - заключил сенатор.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (Кентукки), нередко критикующий Трампа, ранее на этой неделе предупредил, что его партию ожидают "катастрофические выборы" в ноябре, если цены на нефть не упадут и если мнение американцев о состоянии экономики не улучшится.

По мнению Пола, Трамп лучше справляется с инфляцией, нежели его предшественник Джо Байден, однако полностью проблема не решена. "Мы, пусть и медленнее, но все же добавляем инфляцию к той, которая появилась при предыдущей администрации. И если за последние пять лет ваша зарплата не выросла на 25%, то в финансовом отношении ваши дела сейчас хуже, чем пять лет назад", - заявил этот сенатор.

Он призвал Белый дом реально смотреть на ситуацию с Ираном. "Чем меньше мы будем требовать от Ирана безоговорочной капитуляции, чем меньше будем рассуждать, что сами выберем "следующего аятоллу", чем больше у нас будет реализма, тем лучше", - сказал Пол.

Сенатор Сьюзан Коллинс (штат Мэн), в свою очередь, отметила, что ее избиратели обеспокоены ростом цен на горючее.

Влиятельный сенатор Чак Грэссли заявил, что считающиеся надежным республиканским электоратом фермеры в его штате Айова тоже обеспокоены ростом цен на бензин.

Сенатор от Канзаса Джерри Моран предупредил, что в нынешних условиях финансовое состояние фермеров - очень сложное.

"Сложно сейчас давать прогнозы, но обычно проблемы с экономикой, рост издержек для бизнеса, проблемы в сельском хозяйстве - это плохие признаки для республиканцев", - добавил он.

На промежуточных выборах борьба идет за все места в Палате представителей и за более 30 мест в Сенате. В настоящее время у Республиканцев - большинство в обеих палатах, что позволяет Трампу легче продвигать свои проекты. Однако отрыв Республиканцев от Демократов в Конгрессе - незначительный. Кроме того, сам Трамп публично выражал опасения по поводу того, что в США находящаяся у власти партия, как правило, в той или иной степени проигрывает на промежуточных выборах.

