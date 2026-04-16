Правительство распорядилось продать доли Wintershall в "Ачимгазе" "Газовым технологиям"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже ООО "Газовые технологии" долей в компаниях ООО "Ачим девелопмент", ООО "Ачимгаз" и ООО "Ачим сбыт", которые ранее принадлежали германской Wintershall.

Как говорится в опубликованном постановлении правительства, на основании заявки "Газовых технологий" от 23 марта текущего года и оценки долей в указанных обществах подлежат продаже 25,01% "Ачим девелопмент" по цене 2,8 млрд рублей, 50% "Ачимгаза" за 4,7 млрд рублей, 9% "Ачим сбыта" по цене 100 млн рублей.

Ранее правительство РФ выпустило постановление о переводе в российскую собственность владения "Ачимгазом", "Ачим девелопментом" и "Ачим сбытом". Указ президента Владимира Путина №966 о внедрении в отношении этих компаний соответствующих трансформаций был принят 19 декабря 2023 года.

Были зарегистрированы три новых ООО, к которым перешли все права и обязанности ранее действовавших АО. Все доли в "Ачимгазе", "Ачим девелопменте" и "Ачим сбыте" были распределены пропорционально: "Газпрому" - в соответствии с его долей, самому ООО - доли иностранных участников. Доли в "Ачимгазе", "Ачим девелопменте" и "Ачим сбыте", которые переходили на баланс создаваемых ООО, подлежали оценке и предлагались к продаже ООО "Газовые технологии". В августе 2023 года, согласно данным ЕГРЮЛ, "дочку" с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия".

Денежные средства, вырученные от продажи "Газовым технологиям" долей в капиталах этих ООО, зачисляются покупателями на счета типа "С", открытые каждым обществом на имя соответствующих акционеров "Ачимгаза", "Ачим девелопмента" и "Ачим сбыта" в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года пропорционально стоимости акций в уставных капиталах компаний.

АО "Ачимгаз" является паритетным совместным предприятием Wintershall Dea и ООО "Газпром добыча Уренгой", разрабатывает блок 1A Уренгойского месторождения. "Ачимгаз" также является генподрядчиком освоения участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Оператор - ООО "Ачим девелопмент" (74,99% у "Газпрома", 25,01% у Wintershall Dea). "Ачим сбыт" - трейдерская компания, созданная "Газпромом" и Wintershall Dea в рамках проекта.

