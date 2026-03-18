Доли в "Ачим девелопменте" и "Ачимгазе" в процессе "русификации" оценены в 7,5 млрд руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило оценку компанией "Б1-Консалт" долей в компаниях ООО "Ачим девелопмент", ООО "Ачимгаз", ООО "Ачим сбыт", которые ранее принадлежали германской Wintershall.

Как говорится в опубликованном постановлении правительства, утверждены результаты оценки доли в 25,01% "Ачим девелопмент" в размере 2,8 млрд рублей, 50% "Ачимгаза" - в 4,7 млрд рублей, 9% "Ачим сбыта" - 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выпустило постановление о переводе в российскую собственность владения "Ачимгазом", "Ачим девелопментом" и "Ачим сбытом". Указ президента Владимира Путина №966 о внедрении в отношении этих компаний соответствующих трансформаций был принят 19 декабря 2023 года.

Были зарегистрированы три новых ООО, к которым перешли все права и обязанности ранее действовавших АО. Все доли в "Ачимгазе", "Ачим девелопменте" и "Ачим сбыте" будут распределены пропорционально: "Газпрому" - пропорционально его доле, самому ООО - доли иностранных участников. Доли в "Ачимгазе", "Ачим девелопменте" и "Ачим сбыте", которые перейдут на баланс создаваемых ООО, подлежат оценке и предлагаются к продаже ООО "Газовые технологии". В августе 2023 года, согласно данным ЕГРЮЛ, "дочку" с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия".

Денежные средства, вырученные от продажи "Газовым технологиям" долей в капиталах этих ООО, зачисляются покупателями на счета типа "С", открытые каждым обществом на имя соответствующих акционеров "Ачимгаза", "Ачим девелопмента" и "Ачим сбыта" в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года пропорционально стоимости акций в уставных капиталах компаний.

АО "Ачимгаз" является совместным предприятием Wintershall Dea и ООО "Газпром добыча Уренгой" (50 на 50) и разрабатывает блок 1A Уренгойского месторождения.

"Ачимгаз" также является генподрядчиком освоения участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Оператор - ООО "Ачим девелопмент" (74,99% у "Газпрома" и 25,01% у Wintershall Dea). "Ачим сбыт" - трейдерская компания, созданная "Газпромом" и Wintershall Dea в рамках проекта.