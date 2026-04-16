Кабмин распорядился продать "СОГАЗу" доли Wintershall Dea и OMV в "Севернефтегазпроме"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже "СОГАЗу" долей в компаниях, которые созданы для "русификации" СП "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV по разработке Южно-Русского месторождения.

Как говорится в опубликованном постановлении правительства, на основании заявки "СОГАЗа" от 23 марта текущего года и оценки долей в указанных обществах подлежат продаже 49,99% ООО "Севернефтегазпром" за 1,8 млрд рублей, 0,01% "Газпром ЮРГМ Трейдинг" за 3 млрд рублей и 0,01% "Газпром ЮРГМ Девелопмент" за 3 млрд рублей.

Южно-Русское нефтегазовое месторождение расположено в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, введено в эксплуатацию в октябре 2007 года. Запасы газа по категории A+B+C1+C2 составляют более 1 трлн кубометров.

Ранее были зарегистрированы новые юридические лица для "русификации" СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV по разработке Южно-Русского месторождения.

Компании группы "Газпром" в новых ООО получили доли, аналогичные своему прежнему участию. Доли, эквивалентные участию иностранцев, записаны на сами новые компании. Доли в "Севернефтегазпроме", "Газпром ЮРГМ Девелопмент" и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", которые находятся на балансе этих обществ, подлежали оценке и предлагались "СОГАЗу" к приобретению по рыночной стоимости в порядке, определенном правительством.

Денежные средства, вырученные от продажи долей в капиталах всех названных ООО, будут зачислены покупателями на счета типа "С", открытые для бывших иностранных акционеров в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года.