Кабмин распорядился продать "СОГАЗу" доли Wintershall Dea и OMV в "Севернефтегазпроме"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже "СОГАЗу" долей в компаниях, которые созданы для "русификации" СП "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV по разработке Южно-Русского месторождения.

Как говорится в опубликованном постановлении правительства, на основании заявки "СОГАЗа" от 23 марта текущего года и оценки долей в указанных обществах подлежат продаже 49,99% ООО "Севернефтегазпром" за 1,8 млрд рублей, 0,01% "Газпром ЮРГМ Трейдинг" за 3 млрд рублей и 0,01% "Газпром ЮРГМ Девелопмент" за 3 млрд рублей.

Южно-Русское нефтегазовое месторождение расположено в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, введено в эксплуатацию в октябре 2007 года. Запасы газа по категории A+B+C1+C2 составляют более 1 трлн кубометров.

Ранее были зарегистрированы новые юридические лица для "русификации" СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV по разработке Южно-Русского месторождения.

Компании группы "Газпром" в новых ООО получили доли, аналогичные своему прежнему участию. Доли, эквивалентные участию иностранцев, записаны на сами новые компании. Доли в "Севернефтегазпроме", "Газпром ЮРГМ Девелопмент" и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", которые находятся на балансе этих обществ, подлежали оценке и предлагались "СОГАЗу" к приобретению по рыночной стоимости в порядке, определенном правительством.

Денежные средства, вырученные от продажи долей в капиталах всех названных ООО, будут зачислены покупателями на счета типа "С", открытые для бывших иностранных акционеров в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года.

Wintershall Dea Михаил Мишустин OMV СОГАЗ
Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Силуанов заявил, что валютные операции в рамках бюджетного правила могут возобновить до июля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1715 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9019 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов