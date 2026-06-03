Сбербанк выделит не менее 192 млрд руб. на строительство города-спутника Петербурга

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк предоставит проектное финансирование одной из структур ГК "Старт-Девелопмент" в размере не менее 192 млрд рублей на строительство первой и второй очередей города-спутника Южный на территории Пушкинского района Петербурга.

Соответствующее соглашении о развитии проекта заключили на полях ПМЭФ-2026 председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор ООО "Город-спутник "Южный" (входит в ГК "Старт-Девелопмент") Сергей Хромов, сообщают пресс-службы компании и кредитного учреждения в совместном пресс-релизе.

В частности, Сбербанк выделит проектное финансирование на строительство 2-4 очередей первого этапа с лимитом не менее 37 млрд рублей, а также на второй этап - не менее 155 млрд рублей.

В рамках соглашения предусматривается "долгосрочное взаимодействие сразу по нескольким ключевым направлениям - от проектного финансирования строительства до цифровизации городской среды и внедрения технологических решений управления территорией".

Отдельным направлением станет разработка единой платформы, которая объединит финансовые, цифровые, инфраструктурные сервисы.

ООО "Сбербанк Инвестиции" принадлежит 30%-я доля в ООО "ЗаСтрой" Спецзастройщик" (входит в ГК "Старт-Девелопмент"), являющемся оператором первого этапа строительства города-спутника.

Как сообщалось, ГК "Старт-Девелопмент" в апреле 2025 года приступила к строительству первой очереди города-спутника Южный.

В середине 2012 года ГК "Старт-Девелопмент" подписала с правительством Петербурга соглашение о реализации стратегического инвестпроекта по строительству Южного. Город-спутник будет построен на территории площадью около 2 тыс. га. Предполагается, что в городе поселятся около 135 тыс. человек. Общий объем инвестиций в его строительство в 2024 году оценивался в более чем 500 млрд рублей. В стоимость входит, в том числе, создание двух кампусов - ИТМО и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. При этом здания учебных заведений будут построены за счет бюджетного финансирования.

"Старт-Девелопмент" работает на рынке недвижимости с 2007 года. Главный профиль деятельности компании - разработка и реализация проектов в сфере городской и загородной недвижимости, в том числе, комплексное освоение и развитие территорий. В настоящее время компания занимается реализацией ряда инвестпроектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.