Темпы роста корпоративных кредитов в марте ускорились до 0,7% из-за изменения структуры ряда сделок

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративных кредитов в марте ускорились до 0,7% с 0,5% в феврале из-за изменения структуры ряда сделок, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, корпоративный кредитный портфель рос активнее, чем месяцем ранее, главным образом из-за того, что отдельные сделки, которые были в форме облигаций, переструктурировались в обратное репо. Соответственно, вложения банков в корпоративные облигации немного снизились (-0,2 трлн руб., - 3%).

Прирост требований к компаниям в годовом выражении практически не изменился по сравнению с февралем и составил 12,4%.