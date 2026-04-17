Поиск

Набсовет "АЛРОСА" 20 апреля изберет главу компании

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" 20 апреля проведет заочное голосование по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа компании и одобрении существенных условий трудового договора с ним, говорится в сообщении компании.

Контракт с действующим гендиректором - председателем правления "АЛРОСА" Павлом Маринычевым - был заключен в мае 2023 года сроком на три года. Он сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года и остается заместителем главы наблюдательного совета.

У РФ в лице Росимущества 33,02% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%, в том числе физлицам принадлежит 7,58%, иностранным юрлицам - 16,6%. Подконтрольная "АЛРОСА" организация контролирует 2,06% акций.

АЛРОСА Павел Маринычев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

