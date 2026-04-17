Чистая прибыль "Соллерса" по МСФО в 2025 г. сократилась на 38%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Соллерс" по МСФО в 2025 году снизилась на 38%, до 2,3 млрд руб., говорится в отчетности компании.

В составе показателя учтен разовый доход (2,08 млрд руб.), связанный с получением контроля над ООО "Автомобильные индустриальные технологии" (прежнее название - ООО "Мазда Соллерс Мануфакчуринг Рус") и включением его в периметр консолидации группы, пояснили в пресс-службе компании.

Выручка автопроизводителя упала на 32%, до 62,4 млрд руб.

