Цены на нефть прибавляют более 5%, Brent торгуется на уровне $95,3 за баррель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 5% на торгах в понедельник на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $95,33 за баррель, что на $4,95 (на 5,48%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за баррель.

Оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

По данным иранских СМИ, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.