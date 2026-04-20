Поиск

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2025 в 110 рублей на акцию

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Яндекс" на годовом собрании 14 апреля утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 110 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 27 апреля.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды - по итогам I полугодия - акционеры утвердили в сентябре 2024 года на уровне 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

В апреле 2025 года акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, общая сумма выплат - 30,11 млрд рублей. В сентябре 2025 года акционеры проголосовали за дивиденды по итогам I полугодия также в 80 рублей на акцию.

В соответствии с дивидендной политикой "Яндекса" выплаты базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

Яндекс САР Калининградская область МКПАО Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

