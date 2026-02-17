Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

Поиск

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент МКПАО "Яндекс" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2025 год в размере 110 рублей на обыкновенную акцию, сообщила интернет-компания.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды – по итогам I полугодия – акционеры утвердили в сентябре 2024 в 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

В апреле 2025 года акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, общая сумма выплат – 30,11 млрд рублей. В сентябре 2025 года акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия также в 80 рублей/акция.

Согласно дивидендной политике "Яндекса", выплаты базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

