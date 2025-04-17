Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на акцию

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Яндекс" на годовом собрании 15 апреля утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплат составит 30,11 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 28 апреля.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды - по итогам I полугодия - акционеры утвердили в сентябре в 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Яндекса" , выплаты базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

По итогам 2024 года скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 94%, до 100,9 млрд рублей.