В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Срок продажи икры прошлой путины ограничен одним годом, ее спешат распродать

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России с начала года цены на красную икру к середине апреля упали на 30%, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Сейчас в рознице эту икру можно встретить по 6 000 рублей за кг. В начале года икра была в среднем на 30% дороже", - сказал он.

По его словам, причина в том, что вся лососевая икра - прошлогодняя, и срок ее реализации заканчивается.

"Максимальный срок реализации икры прошлой путины - один год. Таким образом, трейдеры торопятся распродать прошлогодние остатки, потому что вскоре такая икра вообще не будет стоить ничего, ее предстоит утилизировать, - сказал он. - Через полтора месяца начнется новая путина на Дальнем Востоке. Например, в Приморском крае планируется начать промысел горбуши и симы 20 мая, а с июня начнется массовый лов. Таким образом, стартует заготовка свежей лососевой икры".

Савельев напомнил, что в России уже второй год красная икра - как фасованная, так и развесная - подлежит маркировке. "Средства идентификации не оставляют шансов выдать прошлогодний продукт за свежий. Этим и объясняются рухнувшие цены на деликатес", - сказал он.

В 2025 году производство красной икры в России составило 12,4 тысячи тонн, что на 21% больше, чем в 2024 году.

В 2026 году производство может составить 12 тысяч тонн, заявлял на минувшей неделе глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он заверил, что икры для внутреннего потребления будет достаточно.