Morgan Stanley спрогнозировал выручку SpaceX в 2040 году на уровне $3,4 трлн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Выручка американской SpaceX в 2040 году может достичь $3,4 трлн, полагает банк Morgan Stanley – один из главных организаторов ее IPO.

Такие данные содержатся в исследовании, результатами которого банк поделился с ведущими инвесторами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом скорректированная EBITDA компании Илона Маска в 2040 году может превысить $2,7 трлн, полагает Morgan Stanley.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs Group, второго ведущего организатора размещения, прогнозируют выручку SpaceX в 2028 году на уровне $160 млрд, говорят источники.

Выручку за 2030 год Goldman оценивает выше $470 млрд, Morgan Stanley – в районе $330 млрд.

Ведущие организаторы считают, что после текущего года основную часть доходов SpaceX будет приносить бизнес в сфере ИИ, причем выручка сегмента будет расти высокими темпами. Прогноз Goldman для этого сегмента на 2030 год составляет $322 млрд, Morgan Stanley - $190 млрд.

Оба банка ожидают скорректированную EBITDA эмитента в 2028 году на уровне $110 млрд. В 2030 году Goldman прогнозирует этот показатель около $352 млрд, Morgan Stanley – $230 млрд.

Общая выручка SpaceX в 2025 году составила $18,7 млрд, включая $3,2 млрд от ИИ.

Компания планирует разместить акции на следующей неделе. Объем IPO составит $75 млрд при общей оценке порядка $1,75 трлн. Бумаги начнут торговаться на бирже Nasdaq 12 июня под тикером SPCX.