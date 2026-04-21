Фондовые индексы США снизились из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Все три основных фондовых индекса США снизились по итогам торгов в понедельник, хотя Dow Jones потерял менее пяти пунктов.

Негативное влияние на инвесторов оказали сомнения в относительно достижения мира на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе после очередного витка обострения напряженности между США и Ираном, сообщает Trading Economics.

При этом аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин полагает, что хотя рынки и находятся под воздействием новостей с Ближнего Востока, "но сейчас идет сезон отчетности за первый квартал, поэтому возникает вопрос, повлияла ли эта ситуация на реальную экономику". "И пока что от банков поступают сообщения о том, что потребительское кредитование и потребительские расходы выглядят неплохо", - отметил он.

На текущей неделе квартальные отчетности планируют опубликовать такие крупные компании, как Tesla, IBM и Intel Corp., а также оборонные гиганты Lockheed Martin, Northrop Grumman и RTX.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 14,4% год к году. Это лучше прошлогоднего показателя, когда в январе-марте подъем составил 13,7%.

На выходных издание The Information со ссылкой на источники сообщило о том, что Google, входящая в Alphabet, ведет переговоры с Marvell Technology о разработке двух новых чипов для более эффективной эксплуатации ИИ-моделей. На этой новости цена акций Marvell Technology в понедельник подскочила на 5,8%.

Нефтяные котировки выросли, что способствовало повышению стоимости бумаг представителей данной отрасли, включая Exxon Mobil - на 0,9%, ConocoPhillips - на 0,4%, Occidental Petroleum - на 1,3%, APA Corp. - на 0,6%.

Бумаги Apple Inc. подорожали на 1%, Boeing Co. - на 0,8%, Salesforce Inc. - на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,2%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,7%, Nvidia Corp. - на 0,2%.

Дистрибьютор товаров для строительства QXO Inc. объявил о достижении соглашения о покупке конкурирующей TopBuild примерно за $17 млрд. Котировки акций QXO снизились на 3,1%, TopBuild - взлетели на 19,4%.

American Airlines Group сообщила, что не заинтересована в слиянии с конкурирующей United Airlines Holdings и не вела никаких переговоров на эту тему, опровергнув сообщения СМИ, которые писали об этом на прошлой неделе. Акции первой авиакомпании подешевели на 4,2%, второй - на 2,8%.

Стоимость бумаг других авиа- и туристических компаний также уменьшилась, в том числе Southwest Airlines Co. - на 2,1%, круизных операторов Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Group - на 3,5% и 1,1% соответственно.

Акции Amazon.com Inc. подешевели на 0,9%, Tesla - на 2%, Intel Corp. - на 4,1%, Netflix Inc. - на 2,6%, Microsoft Corp. - на 1,1%, Alphabet Inc. - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник опустился на 4,87 пункта (на 0,01%) и составил 49442,56 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 16,92 пункта (на 0,24%) - до 7109,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 64,09 пункта (-0,26%) и завершил сессию на отметке 24404,39 пункта.