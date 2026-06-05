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Дефицит бюджета РФ за 5 месяцев составил 6 трлн руб., или 2,6% ВВП

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен.

В январе-мае 2025 года дефицит составлял 3,029 трлн рублей, или 1,4% ВВП.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-апреле, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, дефицит в мае можно оценить примерно в 133 млрд рублей.

Месяцем ранее такое сопоставление показателей говорило о дефиците в апреле в 1,3 трлн рублей. Данные Федерального казначейства за январь-апрель, которые публиковались позже данных Минфина, не существенно от них отличаются - дефицит за первые четыре месяца в 5,796 трлн рублей.

"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - отмечается в сообщении министерства.

Доходы бюджета в январе-мае увеличились на 0,3% год к году и составили 14,781 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+12% г/г), так и бюджетной системы в целом (+11% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Ненефтегазовые доходы увеличились год к году на 12,4%, до 11,804 трлн рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-мае выросли год к году на 18,4%. Поступления НДС увеличились на 21,9%, до 6,704 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы в январе-мае сократились на 29,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,977 трлн рублей, что ниже их базового размера за этот период (3,351 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в начале года.

Расходы, по предварительной оценке, в январе-мае выросли год к году на 17% - до 20,791 трлн рублей. Минфин отмечает, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в первые пять месяцев обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.

Минфин
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