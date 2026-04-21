РФ в I квартале увеличила выручку от экспорта кондитерских изделий на 17% до $375 млн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале 2026 года экспортировала кондитерские изделия почти на $375 млн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Почти половина экспорта пришлась на мучную кондитерскую продукцию – 49%. Доля шоколадных изделий составила 38%, сахаристых – 13%.

В пятерку крупнейших импортеров входят Казахстан (рост на 36% к аналогичному периоду прошлого года), Белоруссия (на 43%), Узбекистан (на 21%), Киргизия (на 31% больше), Азербайджан (падение на 4%).

По данным Росстата, в 2025 году производство кондитерских изделий в РФ составило 4,1 млн тонн, что на 6% меньше, чем в 2024 году.

Агроэкспорт
