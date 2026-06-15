Нефть Brent подешевела до $83,24 за баррель

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются в понедельник на информации о достижении властями США и Ирана договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X. Пакистан выступает посредником на переговорах Вашингтона и Тегерана.

Меморандум нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Другие острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах. По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, на это отводится 60 дней после подписания меморандума.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $83,24 за баррель, что на $4,09 (4,68%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $3,05 (3,37%) до $87,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $4,27 (5,03%) до $80,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $2,83 (3,23%) до $84,88 за баррель.

Как Brent, так и WTI в понедельник подешевели до минимумов с 10 марта.

"Премия за геополитический риск, которая была заложена в цены на нефть, довольно быстро исчезает, поскольку трейдеры учитывают в котировках перспективы восстановления поставок нефти", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Ормузский пролив будет открыт для прохода судов без каких-либо сборов, и американская блокада иранских портов будет прекращена.

"Внимание трейдеров теперь переключится на темпы фактической нормализации поставок и соблюдение условий соглашения", - говорит аналитик Philip Nova Приянка Сачдева.

"Конфликт, возможно, завершился, и поставки нефти через Ормузский пролив постепенно вернутся к нормальному уровню, однако нанесенный войной ущерб невозможно устранить за одну ночь, - отмечает она. - Речь идет не только о физических повреждениях нефтяной инфраструктуры, но и об экономических последствиях для стран - импортеров нефти, многие месяцы сталкивавшихся с высокими затратами на энергоносители".