Рынок акций США вырос в пятницу в ожидании урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в пятницу выросли, поскольку инвесторы сохраняли надежду на достижение мирного соглашения между Ираном и США в ближайшие дни.

США и Иран дали понять, что договорённость о прекращении войны близка, при этом высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что существует проект соглашения, который устраивает обе стороны.

Также участники рынка внимательно следили за дебютом акций SpaceX после IPO на бирже Nasdaq. Котировки акций аэрокосмической компании Илона Маска взлетели на 19,2% - до $160,95 по сравнению с ценой размещения в $135. В результате рыночная стоимость SpaceX выросла до $2,1 трлн.

При этом бумаги других космических компаний, которые существенно подорожали в преддверии IPO SpaceX, в пятницу снизились в цене: Rocket Lab - на 10,8%, Intuitive Machines - на 13,1%, Planet Labs - на 8,8%.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали представители финансового сектора. Цена акций Goldman Sachs Group повысилась на 2,6%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,3%, American Express Co. - на 2,2%.

Котировки бумаг чипмейкеров также выросли: Nvidia Corp. - на 0,2%, Intel Corp. - на 6,5%, Advanced Micro Devices - на 4,7%, Qualcomm Inc. - на 4,3%, Texas Instruments - на 1,4%, Applied Materials - на 2,6%.

В то же время стоимость акций Adobe упала на 6,8%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений получил во втором финквартале (завершился 29 мая) прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, а также дал хороший прогноз на текущий период. Однако компания сообщила об уходе главного финансового директора Дэна Дёрна, он займет аналогичную должность в Marvell Technology.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 1,5%, Amazon.com Inc. и Boeing Co. - на 1,2%, International Business Machines - на 1%.

Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 48,9 пункта по сравнению с 44,8 пункта (исторический минимум) месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 46 пунктов, сообщает Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей экономической ситуации в этом месяце поднялся до 48,4 пункта с 45,8 пункта в мае. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода повысился до 49,3 пункта с 44,1 пункта.

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в июне уменьшились до 4,6% с 4,8% в предыдущий месяц. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (пять лет) составила 3,4% против 3,9% в мае.

Dow Jones Industrial Average по итогами торгов в пятницу вырос на 353,51 пункта (на 0,7%) и составил 51202,26 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 37,16 пункта (на 0,5%) - до 7431,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 79,18 пункта (на 0,31%) и завершил сессию на отметке 25888,84 пункта.

По итогам всей прошедшей недели все три основных индикатора увеличились примерно на 0,7%.