EBITDA "Северстали" в I кв. упала 54%, чуть лучше консенсус-прогноза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в I квартале 2026 года сократила EBITDA на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 17,94 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 17,6 млрд рублей.

Свободный денежный поток в I квартале составил отрицательные 40,37 млрд рублей из-за снижения показателя EBITDA, оттока денежных средств в оборотный капитал и реализации масштабной инвестиционной программы.

Отток денежных средств в оборотный капитал составил 23,55 млрд рублей, что главным образом связано с увеличением запасов готовой продукции перед началом навигационного сезона, а также увеличением торговой дебиторской задолженности в основном из-за увеличения сроков расчетов с клиентами.

Инвестиции снизились на 34% г/г до 28,8 млрд рублей.

Выпуск стали в прошлом квартале сократился на 2% г/г, до 2,72 млн тонн. Продажи металла - на 1%, до 2,63 млн тонн.

Загрузка производственных мощностей компании в прошлом квартале была близка к 100%.

Выручка упала на 19%, до 145,3 млрд рублей, что ниже консенсус-прогноза, который составил 152,1 млрд рублей (-15% г/г). Основной причиной сокращения стало падение средних цен на металлопродукцию, в том числе на фоне увеличения доли полуфабрикатов в портфеле продаж. Так, продажи продукции с высокой добавленной стоимостью снизились на 14% г/г, до 1,18 млн тонн в основном из-за сокращения спроса на трубы большого диаметра и выведения на реконструкцию части мощностей по производству проката с покрытиями. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж снизилась на 7 п.п. г/г, до 45% на фоне роста реализации чугуна и слябов (+80%, до 0,33 млн тонн).

Чистая прибыль составила 57 млн рублей ( 21,1 млрд рублей чистой прибыли годом ранее), что во многом объясняется падением выручки.

Общий долг вырос до 66,8 млрд рублей (60,1 млрд рублей на 31 декабря 2025 года) в основном за счет увеличения задолженности по банковским кредитам до 26 млрд рублей и погашения рублевых биржевых облигаций.

Чистый долг составил 61,9 млрд рублей, показатель чистый долг/EBITDA равнялся 0,53х.