В России выпуск стального проката в первом квартале упал на 8,7%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия в марте 2026 года увеличила выпуск стального проката на 5,3% к февралю, при этом производство металла к марту прошлого года упало на 10,7%, до 4,4 млн тонн, сообщил Росстат. В целом в I квартале 2026 года выпуск проката опустился на 8,7% в годовом измерении, до 13,1 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце повысился на 4,2% к февралю, а к марту 2025 года упал на 14,7%, составив 4,1 млн тонн. За три месяца 2026 года показатель сократился на 9,6% год к году, до 12,5 млн тонн.

Производство легированной стали в марте составило 1,1 млн тонн (+14,5% к февралю и -16,4% к марту 2025 года). В январе-марте этого года было выплавлено 3 млн тонн такой стали (-20% г/г).

Объем выплавки чугуна вырос на 4,4% к февралю, но упал на 9,2% к марту 2025 года, составив 4,1 млн тонн. В I квартале выпуск чугуна понизился на 5,8%, до 12,2 млн тонн.

Стальных труб, пустотелых профилей и фитингов в прошлом месяце было произведено 0,8 млн тонн, что на 7,9% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с мартом 2025 года падение составило 26,1%. В январе-марте показатель опустился на 27%, до 2,1 млн тонн.