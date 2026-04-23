IBM в I квартале увеличила чистую прибыль на 15%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines в первом квартале 2026 года увеличила чистую прибыль на 15,3%, скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,216 млрд, или $1,28 в расчете на акцию, против $1,055 млрд, или $1,12 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,91 на бумагу с $1,6.

Выручка повысилась на 9,5% и достигла $15,917 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 6%.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,81 на бумагу при выручке в $15,62 млрд, по данным LSEG.

Выручка IBM в сегменте программного обеспечения увеличилась на 11,3% (до $7,05 млрд), в консалтинге - на 4% (до $5,27 млрд), в сегменте инфраструктуры - на 15,3% (до $3,33 млрд).

Главный исполнительный директор компании Арвинд Кришна на телефонной конференции заявил, комментируя негативное влияние на результаты компании военного конфликта на Ближнем Востоке, что IBM показала самый сильный рост в регионе за последние десятилетия и сможет выдержать перебои с поставками, вызванные закрытием Ормузского пролива, еще несколько недель.

IBM по-прежнему ожидает повышения выручки без учета валютных колебаний более чем на 5% в 2026 году.

Компания выплатит 10 июня квартальные дивиденды в размере $1,69 на акцию акционерам, зарегистрированным в реестре на 8 мая.

Цена акций IBM упала более чем на 7% на дополнительных торгах в среду, поскольку инвесторов разочаровало замедление темпов роста выручки (в четвертом квартале она поднялась на 12,2%). С начала 2026 года капитализация компании снизилась на 15% (до $236 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 4%.