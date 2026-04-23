"Норникель" создаст в Красноярском крае СП по горной технике с "БелАЗом"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель", которая начиная с 2022 года испытывает нехватку новой западной горной техники, построит в Красноярском крае совместное предприятие с "БелАЗом" по выпуску этой продукции для своих нужд, заявил директор по управлению промышленными активами Заполярного филиала "Норникеля" Максим Котельников на форуме MiningWorld.

Предприятие Сосновоборске будет рассчитано на выпуск 150 единиц горной техники в год, документы на аренду площадки уже получены, уточнил он.

Адаптация горного оборудования, поступающего от новых поставщиков в условиях закрытия доступа к продукции западных лидеров этой отрасли, является одной из причин снижения выпуска металлов в 2025 году, объяснял ранее "Норникель".

"Мы активно используем [китайскую] технику, но пошли и другим путем - развиваем сотрудничество с "БелАЗом", - заявил 23 апреля Котельников.

"Норникель" заключил соглашение с белорусским производителем карьерных самосвалов "БелАЗ" в 2025 году. Сейчас компания уже использует шесть горных самосвалов "БелАЗ", также в прошлом году запустила погрузочно-доставочную машину.

"Мы готовы к новому этапу, когда компания сама будет создавать для себя технику. (...) Это непросто - мировые вендоры десятилетиями шли к надежным машинам. Но у нас с компанией "БелАЗ" есть все наработки, инженерные и конструкторские мысли", - заключил Котельников.

"Норникель" также в сотрудничестве с красноярскими предприятиями производит капитальный ремонт техники, отработавшей свой ресурс: три единицы уже в высокой степени готовности и пополнят парк летом, всего в планах 10 единиц, добавил он.

"БелАЗ" - один из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. До введения западных санкций завод занимал около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности.