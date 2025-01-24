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"Норникель" вместе с "Белазом" займутся импортозамещением горной техники

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Норникель" и белорусский "Белаз" подписали соглашение о создании и серийном производстве подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин, а также вспомогательного оборудования, сообщил "Норникель".

"Белаз" при поддержке "Норникеля" займется производством современной горной техники, соответствующей лучшим мировым образцам, что в перспективе позволит обеспечить горной техникой рынки России и стран СНГ, считают в "Норникеле".

Новое производство позволит практически полностью закрыть потребности российских добывающих компаний в горной технике (на "Норникель" приходится половина из них).

"Норникель" выступает якорным заказчиком, принимает участие в совершенствовании конструкций машин и проведении испытаний. Компании намерены доработать конструкции техники с учетом результатов испытаний, накопленного опыта и лучших мировых достижений. Совместная работа по созданию новых образцов горной техники уже началась: в рудниках Норильска работают первые тестовые подземные машины.

Техника будет работать как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии.

Соглашение также предусматривает не только развитие компетенций по производству техники, но и ее капремонт и техническое обслуживание, своевременную поставку запасных частей.

Сотрудничество позволит обеспечить импортозамещение горной техники в России, а также минимизировать риски, связанные с санкционными ограничениями, заявил первый вице-президент - руководитель блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николай Уткин.

"Норникель" с 2022 года испытывает проблемы с поставками западной горной техники и оборудования из-за добровольных ограничений, которые вводят западные поставщики.

Норникель Белаз Николай Уткин
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