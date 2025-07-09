"БелАЗ" с "Норникелем" займутся созданием самосвалов на аккумуляторных батареях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Белорусский производитель карьерных самосвалов "БелАЗ" подписал стратегическое соглашение с ПАО "ГМК "Норильский никель" о создании самосвалов с двигателями на аккумуляторных батареях, сообщил заместитель главного конструктора "БелАЗа" Михаил Рак на тематической сессии "Форум производителей компонентов" "Иннопрома-2025" в Екатеринбурге.

"Мы работаем серьезно над самосвалами, которые работают на аккумуляторной батарее. Буквально вчера с компанией "Рэнера" (производитель литий-ионных аккумуляторов и накопителей энергии, входит в "Росатом" - ИФ) и "Норникелем" мы подписали стратегическое соглашение о развитии этой тематики: о создании самосвалов, работающих именно на батареях. Это экологичный транспорт. И здесь мы уходим от зависимости (от - ИФ) двигателя внутреннего сгорания", - сказал Рак.

Он напомнил, что предприятие также активно работает над созданием самосвала с двигателем на водородном топливе.

"В этом году мы планируем выпустить первый опытный образец, который в принципе способен работать в карьере и перевозить горную массу. Тестирование этой технологии мы уже провели у себя на полигоне", - сообщил он.

"БелАЗ" - один из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. До введения западных санкций завод занимал около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Предприятие производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.