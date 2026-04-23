СП QatarEnergy и ExxonMobil отгрузило первую партию СПГ из Техаса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) отгружена с совместного проекта катарской QatarEnergy и американской ExxonMobil - Golden Pass LNG (Техас), сообщила катарская компания.

Производство на первой линии завода началось в конце марта.

QatarEnergy, для которой это крупнейшая инвестиция в США, владеет 70% в проекте, предполагающем строительство в Техасе трех очередей по сжижению каждая по 6 млн т/г.

Партнеры приняли инвестрешение по проекту стоимостью "свыше $10 млрд" в феврале 2019 года.

В августе 2024 года СП заявляло о задержке запуска проекта на полгода - на конец 2025 года, из-за банкротства подрядчика Zachry Holdings Inc.

Между тем недавно QatarEnergy объявила о повреждении после ракетных атак Ирана двух линий СПГ-заводов в Катаре, построенных совместными предприятиями с ExxonMobil. Компания объявила форс-мажор по поставкам.

Были повреждены линии 4 и 6 по производству СПГ, общая производительность которых - 12,8 млн тонн в год, что составляет приблизительно 17% экспорта Катара. Линия 4 (мощность 4,7 млн т) - совместное предприятие QatarEnergy (66%) и ExxonMobil (34%), линия 6 (мощность 8 млн т) - СП QatarEnergy (70%) и ExxonMobil (30%).