Возможности экспорта СПГ из США оказались почти на пиковом уровне

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Возможности США по экспорту СПГ находятся почти на пиковом уровне, страна экспортировала в марте порядка 18 млрд куб. футов газа в день, что близко к рекордным уровням декабря 2025 года, поэтому возможно лишь небольшое увеличение. Эта гибкость возможна с учетом откладывания плановых ремонтов, наращивания со стороны новых проектов и новых разрешений по экспорту. Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Снижение поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана, сократило мировое предложение СПГ и существенно увеличило спред между спотовой ценой газа на американской площадке Henry Hub и европейскими и азиатскими ценами импортируемого газа.