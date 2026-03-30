ExxonMobil и QatarEnergy запустили Golden Pass LNG, первая отгрузка СПГ - во II квартале

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Golden Pass LNG, cовместное предприятие катарской QatarEnergy и американской ExxonMobil, произвело первый сжиженный природный газ (СПГ) на первой линии одноименного завода.

Как говорится в сообщении компании, первая экспортная отгрузка СПГ намечена на второй квартал 2026 года.

QatarEnergy, для которой это крупнейшая инвестиция в США, владеет 70% в проекте, предполагающем строительство в Техасе трех очередей по сжижению каждая по 6 млн т/г.

Партнеры приняли инвестрешение по проекту стоимостью "свыше $10 млрд" в феврале 2019 года.

В августе 2024 года СП заявляло о задержке запуска проекта на полгода, на конец 2025 года, из-за банкротства подрядчика Zachry Holdings Inc.

Между тем, недавно QatarEnergy объявила о повреждении после ракетных атак Ирана двух линий СПГ-заводов в Катаре, построенных совместными предприятиями с ExxonMobil.

Были повреждены линии 4 и 6 по производству СПГ, общая производительность которых составляет 12,8 млн тонн в год, что составляет приблизительно 17% экспорта Катара. Линия 4 (мощность 4,7 млн т - ИФ) - это совместное предприятие QatarEnergy (66%) и ExxonMobil (34%), линия 6 (мощность 8 млн т - ИФ) - СП QatarEnergy (70%) и ExxonMobil (30%).