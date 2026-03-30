ExxonMobil и QatarEnergy запустили Golden Pass LNG, первая отгрузка СПГ - во II квартале

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Golden Pass LNG, cовместное предприятие катарской QatarEnergy и американской ExxonMobil, произвело первый сжиженный природный газ (СПГ) на первой линии одноименного завода.

Как говорится в сообщении компании, первая экспортная отгрузка СПГ намечена на второй квартал 2026 года.

QatarEnergy, для которой это крупнейшая инвестиция в США, владеет 70% в проекте, предполагающем строительство в Техасе трех очередей по сжижению каждая по 6 млн т/г.

В миреQatarEnergy остановил производство СПГ на заводе Ras Laffan из-за иранской атакиЧитать подробнее

Партнеры приняли инвестрешение по проекту стоимостью "свыше $10 млрд" в феврале 2019 года.

В августе 2024 года СП заявляло о задержке запуска проекта на полгода, на конец 2025 года, из-за банкротства подрядчика Zachry Holdings Inc.

Между тем, недавно QatarEnergy объявила о повреждении после ракетных атак Ирана двух линий СПГ-заводов в Катаре, построенных совместными предприятиями с ExxonMobil.

Были повреждены линии 4 и 6 по производству СПГ, общая производительность которых составляет 12,8 млн тонн в год, что составляет приблизительно 17% экспорта Катара. Линия 4 (мощность 4,7 млн т - ИФ) - это совместное предприятие QatarEnergy (66%) и ExxonMobil (34%), линия 6 (мощность 8 млн т - ИФ) - СП QatarEnergy (70%) и ExxonMobil (30%).

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

 Brent подорожала до $115,12 за баррель

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

 Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1213 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
