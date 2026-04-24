Jetour планирует к 2030 году утроить продажи автомобилей - до 2 млн

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Китайский производитель внедорожников Jetour планирует более чем втрое увеличить свои продажи, доведя их до 2 млн к 2030 году, сообщил высокопоставленный представитель компании агентству Reuters.

По его словам, половина продаж будет приходиться на зарубежные рынки, поскольку китайские автопроизводители стремятся к глобальному расширению.

"Мы продолжим конкурировать на китайском рынке, но больше сосредоточены на международном, - заявил президент Jetour International Кэ Чуаньдэн в кулуарах Пекинского автосалона. - Международный рынок предоставит больше возможностей".

"В Китае конкуренция стала более жесткой, - сказал также он. - Поэтому сейчас все китайские бренды сосредоточены не только на внутреннем рынке, но и, главным образом, на международных рынках".

Jetour в прошлом месяце начала работать в Бразилии, в сентябре прошлого года - в Польше. Представитель компании заявил, что автопроизводитель планирует начать продажи в Австралии и еще на нескольких европейских рынках до конца текущего года.

В 2025 году продажи Jetour выросли почти на 11% - до 620 тыс. машин, причем около 40% пришлось на зарубежные рынки.

Jetour - бренд китайского автопроизводителя Chery.