Дистрибьютор автомобилей Jetour в РФ в 2024 году увеличил выручку в 2,5 раза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Джетур Мотор Рус" - российского дистрибьютора китайских кроссоверов и внедорожников Jetour и Soueast, входящих в портфель китайского автоконцерна Chery - в 2024 году выросла в 2,5 раза до 84,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж выросла в 2,6 раза до 77,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 57,1% до 6,8 млрд руб.

Коммерческие расходы компании подскочили в 4,9 раза, превысив 8 млрд руб. Процентные расходы взлетели до 850,9 млн руб. с 5,3 млн руб. в 2023 году, прочие расходы - почти до 1,8 млрд руб. с 207,9 млн руб. соответственно.

Чистый убыток дистрибьютора по итогам года составил более 3,6 млрд руб. против чистой прибыли свыше 1,9 млрд руб. в позапрошлом году, в начале которого компания была зарегистрирована.

Краткосрочные обязательства за год подскочили в 7,1 раза до 68,5 млрд руб., в том числе компания отразила 19,3 млрд руб. краткосрочных заемных средств и кредиторскую задолженность в 47,2 млрд руб., что в 5,2 раза превысило соответствующий показатель годичной давности. Запасы дистрибьютора за год увеличились в 5,4 раза до 52,7 млрд руб.

Модельный ряд бренда Jetour в РФ включает кроссоверы Dashing, X50, X70, X70 Plus, X90 Plus и внедорожник T2. Бренд Soueast, о выводе на рынок которого было объявлено в конце 2024 года, включает модели S07 и S09, базой для которых являются Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus.

По данным "Автостата", за прошлый год в РФ было реализовано 35,095 тыс. автомобилей Jetour, что в 3,9 раза превысило результат 2023 года. Марка стала восьмой по популярности на российском легковом рынке, нарастив долю до 2,3% с 0,8% в 2023 году. Самой популярной моделью бренда стал городской кроссовер Dashing - на него, как сообщала пресс-служба марки, пришлось 44% годового объема продаж. Еще 29% продаж занял полноприводный внедорожник T2.