Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Автопроизводитель начал этот процесс еще весной

Фото: Wang Yushi/VCG via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Chery в рамках подготовки IPO на Гонконгской фондовой бирже (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) сообщил о планах сократить присутствие на российском рынке к 2027 году, к реализации которых уже приступил весной.

Согласно проспекту эмиссии, опубликованному компанией на сайте биржи, в ходе IPO Chery планирует разместить 297,4 млн акций в ценовом диапазоне 27,75-30,75 гонконгского доллара ($3,6-$3,9) за бумагу с целью привлечь порядка 9,15 млрд гонконгских долларов (около $1,2 млрд). Итоговая цена IPO будет определена 23 сентября. Торги акциями автоконцерна на HKEX, как ожидается, стартуют 25 сентября.

Привлеченные средства компания планирует вложить в основном в разработку и расширение линейки электромобилей и гибридов, инвестировав примерно пятую их часть в расширение за пределами КНР.

Chery в проспекте отмечает, что для снижения санкционных рисков прекратила операции с Ираном и Кубой, а также весной 2025 года приступила к "поэтапному сокращению операций в России". В частности, 28 апреля "дочка" Chery подписала соглашения с "тремя компаниями, специализирующимися на продаже легковых автомобилей, а также с независимой третьей стороной". По условиям соглашений Chery передает контрагентам имеющиеся запасы легковых автомобилей бренда Chery и суббрендов Exeed, Omoda и Jaecoo, а также гарантийные обязательства и локальные сбытовые сети по этим маркам. Соответствующая сделка была закрыта 31 июля и, как отмечается в документации, аналогичное соглашение планируется по российским активам и обязательствам, связанным с маркой Jetour.

"Ожидается, что к 2027 году мы постепенно сократим присутствие существующих брендов и дистрибуционных каналов в России. В то же время, наращивая долю на зарубежных рынках, мы активно расширяем присутствие в других странах, чтобы минимизировать влияние сворачивания российского бизнеса на операционные и финансовые показатели", - говорится в проспекте эмиссии.

Chery сообщает, что в 2024 году на российский рынок, второй по величине для компании, пришлось 25,5% ее выручки против 17,7% в 2023 году. По состоянию на конец марта 2025 года у компании в России было 372 дилера и 687 салонов. По итогам I квартала 2025 года вклад российского рынка в выручку Chery составил уже 10,7%. Концерн в своей документации прогнозирует, что в 2027 году этот вклад станет "незначительным".

Российский дистрибьютор Chery - АО "Чери Автомобили Рус" - не раскрывал бухгалтерскую отчетность за 2024 год. При этом по итогам 2023 года компания стала крупнейшим по объему выручки игроком за всю историю российского автобизнеса - оборот составил 556,2 млрд рублей, подскочив в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль компании составила почти 34,7 млрд рублей (+16,5% к 2022 году).

По данным "Автостата", продажи автомобилей бренда Chery в России (без учета ряда суббрендов) в 2024 году выросли на 32%, превысив 157 тысяч штук. Кроме того, в десятку наиболее популярных марок в прошлом году попали также Omoda (49,5 тысяч штук, +18%), Exeed (40,9 тысячи штук, - 3%), Jetour (35 тысяч штук, рост в 3,9 раза). Совокупная доля этих четырех брендов составила 18% против 20% в 2023 году.

По данным ЕГРЮЛ, в июле 2023 года в России были зарегистрированы две торговые "дочки" АО "Чери Автомобили Рус" - ООО "Эксид Карс Рус" и ООО "Омода Карс Рус", финансовые результаты которых за 2024 год также не раскрывались. Сейчас обе эти компании находятся в процессе ликвидации - в августе было принято решение об их исключении из реестра российских компаний.

Локальное производство в России автомобилей на технологической базе Chery, как сообщалось, наладила по полному циклу российская автомобильная группа AGR при участии китайского партнера - компании Defetoo. В рамках заключенного специнвестконтракта (СПИК) на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге в августе-сентября стартовал выпуск моделей Tenet T7 (идентичен Chery Tiggo 7L), Tenet T4 (Chery Tiggo 4) и Tenet T8 (Chery Tiggo 8 Plus).