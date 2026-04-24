Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывало отсутствие признаков прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Второй раунд переговоров США и Ирана, которого ожидали на этой неделе, не состоялся. Ормузский пролив остается заблокированным. Нефть продолжала дорожать на ожиданиях сохранения перебоев в поставках. Рост стоимости энергоносителей омрачает перспективы американской экономики и усложняет оценки дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федрезерва.

Как показали опубликованные в четверг данные, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло немного сильнее прогноза: количество американцев, впервые обратившихся за пособием, увеличилось на 6 тыс., до 214 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал рост до 212 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, составило 1,821 млн против 1,809 млн неделей ранее.

Лидером снижения среди компонентов индекса S&P 500 стал оператор облачной ИИ-платформы для автоматизации рабочих процессов ServiceNow (-17,8%), сообщивший ранее, что война в Иране негативно отразилась на динамике его доходов в первом квартале.

Рыночная стоимость канадского производителя и ритейлера спортивной одежды Lululemon Athletica уменьшилась на 13,3%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором Хайди О'Нилл, которая более 25 лет проработала в Nike.

Бумаги Freeport-McMoRan подешевели на 12,6%. Компания отчиталась о сокращении добычи золота и меди после схода в прошлом году грязевого потока в подземные уровни ее месторождения в Индонезии, а также ухудшила прогноз продаж в связи с задержками в восстановительных работах.

International Business Machines потеряла 8,3% капитализации, несмотря на сильную квартальную отчетность.

Акции военно-промышленной Lockheed Martin подешевели на 4,6% на разочаровывающих результатах первого квартала.

Котировки Paramount Skydance Corp. ушли в минус на 4,5% после сообщений, что акционеры Warner Bros. Discovery поддержали продажу компании Paramount за $110 млрд с учетом долга.

Капитализация American Express Co. уменьшилась на 4,3%, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка одного из лидеров американского рынка пластиковых карт за январь-март оказались лучше ожиданий рынка.

Microsoft Corp. сократила рыночную стоимость на 4% после сообщений, что она намерена инвестировать около $18 млрд в цифровую инфраструктуру Австралии до конца 2029 года.

Бумаги Tesla опустились в цене на 3,6%, хотя скорректированная прибыль и выручка компании за первый квартал превзошли прогнозы экспертов. Инвесторы скептически отнеслись к планам Tesla по увеличению расходов на развитие ИИ-технологий и разработки в сфере робототехники.

Цена акций Honeywell International снизилась на 2,6% после квартальной отчетности. Компания увеличила выручку всего на 2% в январе-марте, слабее ожиданий. При этом ее чистая прибыль упала на треть.

Самый большой подъем в составе S&P 500 продемонстрировала United Rentals (+22,9%). Крупнейшая в США компания в сфере проката оборудования представила сильную отчетность за первые три месяца года, а также улучшила годовой прогноз прибыли.

Котировки разработчика и производителя полупроводниковых компонентов Texas Instruments подскочили на 19,4% на его позитивных квартальных результатах и оптимистичном прогнозе.

Бумаги Union Pacific выросли в цене на 8,8%. Железнодорожный оператор в минувшем квартале получил рекордную выручку и увеличил чистую прибыль на 5%.

Comcast Corp. нарастила рыночную стоимость на 7,7%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения в первом квартале снизил чистую прибыль более чем в 1,5 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше оценок экспертов.

Капитализация Keurig Dr Pepper повысилась на 7,5%. Квартальные результаты производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин превзошли ожидания рынка.

Стоимость акций производителя игрушек Hasbro поднялась на 6,6% после его предварительной отчетности. Компания сообщила о росте выручки на 9-11% в январе-марте в годовом сравнении, скорректированной операционной прибыли - на 12-17%.

American Airlines Group в минувшем квартале снизила чистый убыток на 19,2%, однако ухудшила прогноз на 2026 год из-за резкого скачка цен на авиатопливо, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке. Бумаги авиаперевозчика подорожали на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 0,36% - до 49310,32 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,41% - до 7108,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,89% и закрылся на отметке 24438,50 пункта.