Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Лидируют бумаги "ФосАгро" и "Татнефти"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует небольшой рост в рамках коррекции после умеренного снижения в конце прошлой недели; участники рынка оценивают итоги пятничного заседание ЦБ РФ, а также новый виток роста нефтяных цен из-за сохраняющейся напряженность на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2736,62 пункта (+0,13%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции МКПАО "Яндекс" (-1,6%), "ММК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), АФК "Система" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он оставляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с Ираном не означает возобновления боевых действий. "Нет, это не означает этого. Мы еще не думали о таком (о возобновлении военной операции - ИФ)", - приводит ответ Трампа на соответствующий вопрос портал Axios.

Ранее в субботу Трамп заявил, что решил не давать разрешение своим переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру на поездку в Пакистан для переговоров с Ираном. "Они больше не будут совершать 18-часовые перелеты лишь для того, чтобы посидеть там и проводить бесполезные обсуждения", - приводит его слова Fox News. Говоря о дальнейшем переговорном процессе, Трамп отметил, что "иранцы могут связаться с нами в любое время, когда захотят". По его словам, такие телефонные контакты были бы проще, чем очные переговоры.

Трамп полагает, что соглашение с Тегераном должно выглядеть "несложно" и заключаться лишь в том, что "у Ирана не может быть ядерного оружия". По словам американского лидера, уже после того, как он отменил вылет своих переговорщиков в Пакистан, Иран почти сразу предложил более выгодные для США условия решения конфликта. "Они предлагали многое, но этого было недостаточно", - сказал Трамп.

Корабли и вертолеты ВМС США с начала морской блокады перехватили 38 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). "ВМС США продолжают обеспечивать блокаду иранских портов, препятствуя входу и выходу судов. Американские силы приказали 38 судам развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении.

В частности, в субботу в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, находящееся под американскими санкциями. По указанию американских военных оно было направлено обратно в Иран, отметили в CENTCOM. Кроме того, на минувшей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского "теневого флота" - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США.

"Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют", - подчеркнули в командовании.

В свою очередь центральный штаб вооруженных сил Ирана в субботу пригрозил принять ответные меры в связи с блокадой иранских портов ВМС США, передает государственное телевидение IRIB. "Если агрессивные американские военные продолжат блокаду, бандитизм и пиратство в регионе, они должны быть готовы к ответным действиям со стороны мощных вооруженных сил Ирана", - говорится в заявлении. "Мы готовы и полны решимости, отслеживая поведение и передвижения врагов в регионе и продолжая контролировать стратегически важный Ормузский пролив, нанести еще больший ущерб американским сионистским врагам в случае новой агрессии", - добавили в штабе.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что осуществил перехват двух контейнеровозов из-за их связей с Израилем, сообщает в воскресенье Press TV. "Два связанных с Израилем контейнеровоза - MSC Francesca и Epaminondas - сейчас оказались под полным контролем ВМС КСИР. Они бросили якорь около Ормузского пролива", - информирует телеканал. По информации службы мониторинга MarineTraffic, MSC Francesca ходит под флагом Панамы, а Epaminondas - под флагом Либерии. По последним данным, оба судна находятся в Оманском заливе вблизи побережья Ирана.

Мировые цены на нефть 27 апреля утром продолжают подрастать на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,24%, до $106,64 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,02%, до $95,36 за баррель.

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в пятницу: Dow Jones закрылся в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq поднялись до рекордных максимумов. Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и квартальные отчетности компаний. Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле упал до рекордно низких 49,8 пункта, но оказался выше предварительной оценки. Значение индикатора составило 49,8 пункта против 53,3 пункта в марте. Ранее сообщалось о его снижении до 47,6 пункта.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,09%), что говорит о вероятном сохранении нейтральных настроений на фондовых биржах США 27 апреля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,2-2,5%, и лишь индекс Австралии снижается на 0,2%.