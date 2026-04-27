Brent подорожала до $107,4 за баррель

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то что министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, и он предпочел бы телефонные контакты. При этом президент США отметил, что отмена поездки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад не означает возобновления боевых действий.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,07 (1,97%) до $107,4 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,26 (0,25%), до $105,33 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,6 (1,69%), до $96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,45 (1,5%), до $94,4 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с $80, отметив сокращение добычи нефти в Персидском заливе из-за конфликта.