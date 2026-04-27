Топ-менеджер "Шереметьево" Никулин возглавил "Домодедово"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Первый замгендиректора аэропорта "Шереметьево" Андрей Никулин возглавил МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" (ЭМКЛ) - головную структуру "Домодедово", сказано в материалах ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения в реестр внесены 24 апреля. До этого ЭМКЛ возглавлял Андрей Иванов. О том, что он в ближайшее время покинет свой пост, а в качестве основного кандидата ему на замену рассматривается Никулин, ранее со ссылкой на несколько источников сообщала газета "Ведомости". В пресс-службе "Шереметьево" подтверждали, что Никулин завершает трудовую деятельность в этом аэропорту и переходит в "Домодедово", но не уточняли его новую должность.

По данным ЕГРЮЛ, у еще одной структуры "Домодедово" - ООО "Домодедово секьюрити" - появился гендиректор: эту должность занял Дмитрий Лебедев. До этого компания находилась под управлением ЭМКЛ.

До июня прошлого года "Домодедово" контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик - по решению Арбитражного суда Московской области, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, аэропорт был взыскан в доход государства. В январе состоялись приватизационные торги по продаже "Домодедово", их выиграла структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива". Систему управления "Домодедово" ожидает реорганизация, будет подготовлена модель его развития, сообщал гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко журналистам. Задачей менеджмента, отмечал он, будет вывод аэропорта "на безубыточность и окупаемую деятельность".

Иванов был назначен гендиректором "Домодедово" вскоре после передачи аэропорта в собственность Росимущества. В 2012-2020 гг. Иванов был заместителем министра финансов РФ, в 2020-2022 - первым замминистра экономического развития. После работал в бизнесе. В частности, согласно открытым данным, с декабря 2023 года по конец 2024-го Иванов успел поработать гендиректором ООО "Внуково - управление активами", входящего в периметр аэропорта "Внуково". Последний, как и "Шереметьево", участвовал в торгах по продаже "Домодедово", которые проходили в формате голландского аукциона, но отказался от борьбы, не пожелав платить за актив больше 66 млрд руб.