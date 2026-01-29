Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Владельцем группы "Домодедово" в ходе торгов, проводившихся в четверг, стала структура "Шереметьево" - ООО "Перспектива", сообщило РБК со ссылкой на два источника.

По данным издания, цена в ходе торгов опустилась со 132,2 млрд руб. вдвое. Официально о результатах приватизации "Домодедово" планируется объявить в пятницу, 30 января, утверждает один из собеседников.

Заявку на участие в аукционе также подавала дочерняя структура аэропорта Внуково - "Московский международный аэропорт", сообщал ранее "Ведомостям" совладелец Внуково Виталий Ванцев.

Находившееся с недавних пор в госсобственности Домодедово было выставлено на торги в начале этого года. Первый аукцион был назначен на 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы.

Повторные торги проводились в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (те же 132,3 млрд руб.) до 50%, шагом понижения - 10%.

Летом прошлого года компании группы "Домодедово" по решению суда перешли в собственность Росимущества. Арбитражный суд Московской области 17 июня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.