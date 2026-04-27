Nissan избежал операционного убытка в 2025 финансовом году

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. зафиксировал операционную прибыль в 2025 финансовом году, завершившемся в марте 2026 года, а не убыток, как предполагалось ранее.

По предварительным данным, операционная прибыль в минувшем фингоду составила 50 млрд иен ($314 млн). В феврале компания прогнозировала операционный убыток в 60 млрд иен.

"Улучшение оценки в основном отражает разовый положительный эффект от регуляторных изменений в сфере выбросов в США, а также продолжающееся сокращение расходов и благоприятные изменения валютных курсов", - сообщил Nissan.

Операционный убыток стал бы для компании первым за пять лет.

Выручка Nissan в минувшем фингоду, как ожидается, достигла 12 трлн иен (февральский прогноз - $11,9 трлн иен), чистый убыток составил 550 млрд иен (650 млрд иен).

Свободный денежный поток автомобильных операций компании был положительным во втором финполугодии.

Nissan опубликует финальную отчетность за 2025 финансовый год 13 мая.

С начала 2026 года капитализация компании снизилась на 10%.

Nissan Япония
