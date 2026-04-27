"Росатом" допустил возобновления диалога с Болгарией по проекту АЭС "Белене"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" считает возможным возврат к диалогу на тему поставок, сервиса, а также проекта АЭС "Белене" с Болгарией в будущем, сообщил изданию "Страна Росатом" глава компании Алексей Лихачев.

"Мы считаем, что по мере углубления энергетических вызовов в Европе возвращение к прагматичному разговору становится все более востребованным", - отметил он, говоря о Болгарии. Лихачев напомнил, что построенная по российскому дизайну АЭС "Козлодуй" в стране "уже сталкивалась с серьезными вопросами, связанными с обслуживанием и ремонтом оборудования при отказе от оригинальных решений и комплектующих".

"Мы полагаем, что диалог по поставкам, сервису и в более широком плане - по перспективам новых проектов, включая тему АЭС "Белене", в будущем возможен. Но его основой должна быть не идеология, а здравый смысл", - заключил Лихачев.

О проекте АЭС "Белене" в Болгарии договорились в 2006 году, но в 2012 году Болгария решила отказаться от сооружения станции. Российские предприятия на тот момент уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС, поэтому "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.

Летом 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу АСЭ ("Атомстройэкспорт", структура "Росатома" - ИФ) в споре с НЭК, постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн.