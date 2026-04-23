Операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила возобновятся с мая

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорится в сообщении министерства.

Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12:00.

Минфин РФ
