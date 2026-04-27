Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "стабильный" с "негативного"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте на уровне "A1".

При этом прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного", сообщается в пресс-релизе агентства. Это обусловлено ожиданиями сохранения экономической и фискальной устойчивости, несмотря на внутренние, торговые и геополитические проблемы.

Рост экспорта КНР, вероятно, замедлится, прогнозируют аналитики Moody's. Однако он остается конкурентоспособным и адаптивным, что поддерживает экономику страны. По этой причине темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе будут замедляться постепенно.

Эксперты агентства полагают, что политика, ориентированная на высокопроизводительные сектора, и контролируемый подход к урегулированию задолженности региональных и местных органов власти помогут повысить эффективность использования капитала, даже несмотря на рост общего государственного долга.

По итогам 2025 года экономика КНР увеличилась на 5%. На текущий год в плане социально-экономического развития предусмотрен подъем на 4,5-5%.