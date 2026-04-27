Производство никеля "Норникелем" в I квартале было на уровне 2025 г.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в первом квартале 2026 г. выпустил 41,75 тыс. тонн никеля, что на 0,3% выше уровня годичной давности, сообщила компания в понедельник.

Производство меди составило 98,7 тыс. тонн, что на 10% ниже данных аналогичного периода 2025 г. В том числе Забайкальский дивизион увеличил выпуск на 6% г/г, до 18,54 тыс. тонн меди в концентрате, в связи с увеличением переработки руды и ростом содержания металла в руде. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди составило 80 тыс. тонн.

"Норильский никель" в первом квартале сократил производство палладия на 18% к данным годичной давности, до 608 тыс. унций, сообщила компания.

Выпуск платины упал на 24% в годовом сравнении, до 136 тыс. унций.

Снижение выпуска произошло из-за эффекта высокой базы первого квартала прошлого года и перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами.

"Норникель" подтвердил прогноз на этот год, предполагающий выпуск 193-203 тыс. тонн никеля и 336-356 тыс. тонн меди (плюс 69-73 тыс. тонн меди в концентрате Забайкальского дивизиона, т.е. в среднем суммарно около 417 тыс. тонн меди). Прогноз по никелю в среднем на уровне результата 2025 года (198,5 тыс. тонн). Ожидания по производству меди почти на 2% ниже итога прошлого года (суммарно 425,3 тыс. тонн).

Компания подтвердила годовой прогноз, предполагающий выпуск в 2026 году в интервале между 2,415-2,465 млн унций палладия и 616-636 тыс. унций платины. Прогноз по палладию в среднем на 11% ниже результата 2025 года (2,725 млн унций), по платине - на 6% меньше 2025 года (667 тыс. унций).

Компания также уточнила, что в рафинировочном цеху Кольской площадки начались пусконаладочные работы по проекту совершенствования переработки файнштейна. Благодаря этому проекту планируется изменить схему производства и сократить потери драгоценных металлов, говорится в пресс-релизе.