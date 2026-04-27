Поиск

Путин поддержал перенос погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" реструктурировать задолженность субъектов РФ по бюджетным кредитам, перенеся срок их погашения.

"Единая Россия" вышла с предложением перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего, 2026-го, года на более поздний срок. Давайте так и сделаем", - сказал он, выступая на встрече с членами Совета законодателей РФ.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что партия предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов и направить высвободившиеся средства - порядка 100 млрд рублей - на социальную поддержку жителей.

"Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году", - сказал он.

Владимир Путин Единая Россия Владимир Якушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ объяснил нулевую динамику кредитования экономики в марте снижением требований банков к компаниям

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "стабильный" с "негативного"

 Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "стабильный" с "негативного"

Совкомбанк и МТС-банк присоединились к программе лояльности Ozon

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Путин поручил создать координационный механизм по защите прав миноритариев

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

 Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов