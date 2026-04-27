Путин поддержал перенос погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" реструктурировать задолженность субъектов РФ по бюджетным кредитам, перенеся срок их погашения.

"Единая Россия" вышла с предложением перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего, 2026-го, года на более поздний срок. Давайте так и сделаем", - сказал он, выступая на встрече с членами Совета законодателей РФ.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что партия предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов и направить высвободившиеся средства - порядка 100 млрд рублей - на социальную поддержку жителей.

"Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году", - сказал он.