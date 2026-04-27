Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением разрешил АО "Аурум" выкупить у кипрской Gentlia Limited акции золоторудной компании "Павлик" .

Распоряжение касается 500 тысяч обыкновенных и 125 привилегированных акций. Это 87,63% уставного капитала золотодобытчика. Оставшиеся 12,37%, согласно отчету "Павлика", у Газпромбанка.

В распоряжении не уточняется, о какой именно компании "Аурум" идет речь, но одноименное АО возглавляет Евгений Куликов - гендиректор ИК "Арлан", под управлением которой находится "Павлик".

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков.

Владимир Путин Газпромбанк Магадан Gentlia Limited Павлик Аурум Евгений Куликов
